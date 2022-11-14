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Гросси: обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС «растет с каждым днем» на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии

, 09:49

Гросси: обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС «растет с каждым днем» на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, IMAGO/photonews.at/Georges Schne / globallookpress.com

Обеспокоенность безопасностью Запорожской атомной электростанции «растет с каждым днем» на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии.

«Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС "растет с каждым днем" на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Гросси также отметил, что МАГАТЭ по просьбе киевской стороны оказывает поддержку Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание The Guardian допустило, что Польша и Украина могут выиграть в наибольшей степени от смещения центра геополитического влияния Вашингтона на Восточную Европу.

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