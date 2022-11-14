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14 ноября 2022, 09:32

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Польша и Украина могут выиграть в наибольшей степени от смещения центра геополитического влияния Соединенных Штатов на Восточную Европу. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустило британское издание The Guardian.

«Польша и Украина могут выиграть в наибольшей степени от смещения центра геополитического влияния США на Восточную Европу, что обернется потерей Германией и Францией доминирующего положения в Евросоюзе», — приведена точка зрения, высказанная авторами The Guardian, в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В материале The Guardian указывается, что американцы «уже вкачивают деньги, технологии в Восточную Европу, взамен они ожидают влияния и четкой позиции в отношении Китая».

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом и отметил, что глава бывшей советской республики Владимир Зеленский лишил сограждан будущего, вогнав свою страну в долговую кабалу.