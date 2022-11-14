Володин назвал Украину государством-банкротом и заявил, что Зеленский лишил сограждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу

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14 ноября 2022, 08:29

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом и заявил, что президент Владимир Зеленский лишил сограждан будущего, вогнав свою страну в долговую кабалу. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

Володин написал, что украинский бюджет почти на 40% формируется за счет средств, которые занимаются за рубежом. По словам Володина, в настоящий момент киевская сторона тратит на обслуживание долгов более половины собственных доходов — 57,9% — поэтому вынуждена брать новые кредиты.

Согласно точке зрения, высказанной спикером, Украина является государством-банкротом, которое не способно самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед населением.

«Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу», — отмечается в посте Вячеслава Володина.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Зеленский подтвердил, что он поучаствует в саммите «Большой двадцатки», который состоится на текущей неделе на Бали.