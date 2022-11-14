Президент Украины Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите G20 в Индонезии

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14 ноября 2022, 07:57

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что он поучаствует в саммите G20, который пройдет на текущей неделе в Индонезии. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите Группы двадцати», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

По словам Зеленского, его выступление на мероприятии состоится 15 ноября. Формат своего участия политик не уточнил.

Как сообщалось ранее, глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин отметил, что Лондон не станет давить на киевскую сторону в вопросе переговоров с Москвой.