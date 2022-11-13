Тони Радакин: Британия не станет давить на Украину в вопросе переговоров с РФ, решение о начале диалога будет принимать Зеленский

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13 ноября 2022, 14:46

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Великобритания не станет давить на киевскую сторону в вопросе переговоров с Российской Федерацией, решение о начале диалога будет принимать украинский президент Владимир Зеленский. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Тони Радакин, глава штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства.

«Великобритания не станет давить на Украину в вопросе переговоров с Россией, решение о начале диалога будет принимать только Владимир Зеленский», — приведена позиция, высказанная представителем Лондона, в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что войска РФ в ходе своего наступления полностью освободили от подконтрольных Киеву сил населенный пункт Майорск в Донбассе.