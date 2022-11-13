Российские войска в ходе успешного наступления в Донбассе полностью освободили от сил Украины Майорск

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13 ноября 2022, 14:31

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Российской Федерации в ходе успешного наступления на территории Донбасса полностью освободили от украинских сил населенный пункт Майорск. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в сводке, которая появилась в Telegram-канале Минобороны.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал СВО священной миссией, «исход которой решит наше будущее».