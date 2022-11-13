Кадыров назвал российскую спецоперацию на Украине священной миссией, «исход которой решит наше будущее»

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13 ноября 2022, 13:34

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал спецоперацию, осуществляемую Россией на Украине с 24 февраля, священной миссией, «исход которой решит наше будущее». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят все, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою свое право на поистине великое наследие наших отцов», — отмечается, в частности, в посте Кадырова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в разговоре со СМИ сделал заявление о том, что он будет оставаться на передовой, пока победа Москвы не станет необратимой.