Дмитрий Рогозин заявил, что будет оставаться на передовой, пока победа России не станет необратимой

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13 ноября 2022, 13:16

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в настоящее время находится в зоне специальной военной операции РФ, отметил, что будет оставаться на передовой, пока победа Москвы не станет необратимой. Об этом информирует РИА Новости.

«Рогозин сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой, пока победа России станет необратимой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля. Как сообщалось ранее сегодня, американский президент Джо Байден заявил, что он обсудил с главами Южной Кореи и Японии расширение помощи украинской стороне.