Президент США Байден заявил, что обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине

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13 ноября 2022, 13:03

Президент США Джо Байден, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что он обсудил с главами Южной Кореи и Японии расширение помощи киевской стороне, передает ТАСС.

«Байден заявил, что обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине — Reuters», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского информационного агентства.

Американский президент отметил, что предметом обсуждения также стало поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Asia Times написало, что разжигание украинского конфликта лоббировали производители вооружений из США.