Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что он обсудил с главами Южной Кореи и Японии расширение помощи киевской стороне, передает ТАСС.
«Байден заявил, что обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине — Reuters», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского информационного агентства.
Американский президент отметил, что предметом обсуждения также стало поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Asia Times написало, что разжигание украинского конфликта лоббировали производители вооружений из США.