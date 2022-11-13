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13 ноября 2022, 12:00

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Разжигание конфликта на Украине лоббировали производители оружия из Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, которая размещена на страницах издания Asia Times.

«Американские производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США», — говорится в процитированном материале.

Отмечается, что демократы, чей представитель Джо Байден в настоящий момент является главой Белого дома, глубоко обязаны финансирующим партию спонсорам. В числе них такие военные компании, как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics.

В Asia Times указали на то, что украинский конфликт «стал золотой жилой для оружейной промышленности».

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший евродепутат Клэр Дэйли озвучила мнение о том, что «махинации» НАТО во главе с Вашингтоном подтолкнули Россию к прямому ответу в виде специальной операции на Украине.