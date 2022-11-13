Глава британского Минобороны Уоллес не видит причин для начала Киевом переговоров с Москвой

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13 ноября 2022, 18:01 Источник: ТАСС

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

По тому, как развиваются события в зоне боевых действий, у Украины сейчас нет причины садиться за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал в воскресенье глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Министр считает, что Киев, в конечном счете, захочет вести переговоры с Москвой «с позиции силы».

«Ситуация складывается в пользу Украины. <...> Я не вижу причин, по которым она прекратила бы это [боевые действия]», - цитирует Уоллеса телеканал Sky News.

Однако, по словам министра, недооценивать Россию было бы неправильным — она «далека от того, чтобы сдаться».

Ранее в воскресенье один из украинских переговорщиков, депутат Верховной Рады Давид Арахамия высказал мнение, что переговоры России и Украины пройдут во второй половине следующего года.