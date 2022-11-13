Депутат Рады, украинский переговорщик Арахамия считает, что переговоры Украины и России будут во второй половине 2023 года

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13 ноября 2022, 07:09

Депутат Рады Давид Арахмия, фото из соцсети

Возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах Украины и России прошлой весной руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказал мнение, что новые переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине будущего, 2023 года.

Украинские издания УНИАН и "Страна.ua" цитируют слова депутата Рады, переговорщика, сказанные в эфире телемарафона.

"Честно, я считаю, что переговоры будут тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — заявил Арахамия. Он отметил, что в предвыборный период "всем нужно будет политически что-то демонстрировать".

Представитель партии главы киевского режима Владимира Зеленского полагает, что Россия будет пытаться "демонстрировать что-то своему народу на дипломатическом фронте".

Делегации России и Украины проводили весной 2022 года две встречи в Белоруссии и 29 марта одну в Стамбуле (Турция).