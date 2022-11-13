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Белый дом: чиновники США не проводили содержательных контактов с делегацией РФ во главе с Лавровым на Восточноазиатском саммите

, 16:04

Белый дом: чиновники США не проводили содержательных контактов с делегацией РФ во главе с Лавровым на Восточноазиатском саммите
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Американские чиновники не проводили содержательных контактов с делегацией Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Восточноазиатском саммите (ВАС), который прошел в Камбодже. На это, как передает ТАСС, указали в Белом доме.

«Чиновники США не проводили содержательных контактов с делегацией РФ во главе с Лавровым на Восточноазиатском саммите в Пномпене, сообщили в Белом доме», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров пояснил, что совместное заявление по итогам ВАС не приняли в связи с тем, что Соединенные Штаты настаивали на неприемлемой оценке ситуации по Украине.

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