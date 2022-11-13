Лавров: совместное заявление по итогам ВАС не приняли, так как США настаивали на неприемлемой оценке ситуации по Украине

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13 ноября 2022, 11:08

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли в связи с тем, что Соединенные Штаты настаивали на неприемлемой оценке ситуации по Украине. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

«Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита принято не было, так как США настаивали на неприемлемой оценке ситуации по Украине», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Лавров отметил, что Вашингтон и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, проводя его милитаризацию.