Президент Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности страны. Соответствующую информацию разместил в сети телевизионный журналист Павел Зарубин.
«Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Зарубина.
В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября. Тогда предметом обсуждения стала государственная антинаркотическая политика.
Как сообщалось накануне, руководитель кабмина ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о том, что он не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с российским лидером по Украине.