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Президент Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России

, 14:20

Президент Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности страны. Соответствующую информацию разместил в сети телевизионный журналист Павел Зарубин.

«Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Зарубина.

В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября. Тогда предметом обсуждения стала государственная антинаркотическая политика.

Как сообщалось накануне, руководитель кабмина ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о том, что он не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с российским лидером по Украине.

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