Прогноз CNN: Демпартия США получает 50 мест и контроль над Сенатом после победы ее кандидата Кортес-Мастро на выборах в Неваде

Аргументы Недели → Политика 13+

13 ноября 2022, 09:19

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро на выборах в штате Невада. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил телевизионный канал CNN.

«Демократическая партия США получает 50 мест и контроль над Сенатом после победы ее кандидата на выборах в Неваде, следует из прогноза CNN», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что он доволен ситуацией, складывающейся на промежуточных выборах в Конгресс.