Президент Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в Конгресс США

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13 ноября 2022, 08:08

Президент США Джо Байден, Gehad Hamdy / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что он доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом информирует ТАСС.

«Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в США, ждет второго тура в Джорджии», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал точку зрения о том, что без кардинальных изменений в политическом курсе, реализуемом Штатами, кризис власти в данной стране еще более усугубится по мере приближения выборов 2024 года.