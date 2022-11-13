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Президент Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в Конгресс США

, 08:08

Президент Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в Конгресс США
Президент США Джо Байден, Gehad Hamdy / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что он доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом информирует ТАСС.

«Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в США, ждет второго тура в Джорджии», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал точку зрения о том, что без кардинальных изменений в политическом курсе, реализуемом Штатами, кризис власти в данной стране еще более усугубится по мере приближения выборов 2024 года.

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