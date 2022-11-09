Володин: без кардинальных изменений в политике США кризис власти в стране еще более усугубится по мере приближения выборов 2024-го

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9 ноября 2022, 12:19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Без кардинальных изменений в политическом курсе, который реализуют Соединенные Штаты, кризис власти в данной стране еще более усугубится по мере приближения выборов 2024 года. С соответствующим прогнозом выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Спикер отметил в своем Telegram-канале, что сторонники действующего американского лидера Джо Байдена терпят поражение по итогам прошедших промежуточных выборов в Конгресс.

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — также говорится в публикации Володина.

Как сообщалось ранее сегодня, телекомпания CNN указала, что большинство американских избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс, не хотели бы выдвижения Байдена на второй президентский срок.