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CNN: большинство избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс США, не хотели бы, чтобы Байден выдвигался на второй срок

, 11:31

CNN: большинство избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс США, не хотели бы, чтобы Байден выдвигался на второй срок
Президент США Джо Байден, IMAGO/mpi04 / globallookpress.com

Большинство избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс Соединенных Штатов, не хотели бы, чтобы действующий американский лидер Джо Байден выдвигался на второй срок. На это, как передает ТАСС, указала CNN.

«Большинство избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США, не хотели бы, чтобы нынешний президент страны Джо Байден выдвигался на второй срок в 2024 году. Об этом сообщила телекомпания CNN», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно сведениям, представленным CNN, против того, чтобы Байден вновь баллотировался, выступают в общей сложности более чем две трети избирателей.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что результаты выборов в Конгресс не повлияют на ситуацию вокруг Украины.

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