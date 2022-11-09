Российский сенатор Джабаров: итоги выборов в Конгресс США не повлияют на ситуацию вокруг Украины

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9 ноября 2022, 08:41 Источник: РИА Новости

Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Итоги состоявшихся выборов в Конгресс Соединенных Штатов не повлияют на ситуацию вокруг Украины. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил отечественный сенатор Владимир Джабаров.

«Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров», — говорится в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

При этом Джабаров отметил, что вероятная смена состава американской Палаты представителей способна в какой-то степени притормозить «русофобский темп».

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что киевские власти в настоящий момент занимаются подготовкой диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС.