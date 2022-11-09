Посол России в США Антонов: Украина готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции

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9 ноября 2022, 08:24

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Украина в настоящее время занимается подготовкой диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на атомной электростанции. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах.

«Власти Украины готовят диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на атомной электростанции», — приведено утверждение, высказанное дипломатическим представителем, в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Антонова, выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» было поручено двум украинским организациям. На данный момент работы находятся на заключительной стадии, отметил посол.

Как сообщалось ранее в среду, издание Politico написало, что Вашингтон подтолкнул главу Украины Владимира Зеленского к исключению невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным из перечня условий для начала диалога с Москвой.