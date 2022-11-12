Канцлер Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против газа из РФ, поскольку много стран были зависимы от российских поставок

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12 ноября 2022, 08:23

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Берлин намеренно не вводил ограничительные меры в отношении газа из РФ, поскольку много государств были зависимы от российских поставок. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Олаф Шольц, руководитель немецкого правительства.

«Германия намеренно не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Telegraph написало, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию Москвы на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали.