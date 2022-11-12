Telegraph: Евросоюз и Британия будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать ее выступления на саммите G20

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12 ноября 2022, 07:58

Плакат к саммиту G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай, Carola Frentzen / globallookpress.com

Европейский союз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию Российской Федерации и бойкотировать ее выступления на саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующей неделе на территории Индонезии. На это, как передает РИА Новости, указало издание Telegraph.

«ЕС и Британия будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать ее выступления на саммите G20, пишет Telegraph со ссылкой на источники», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось накануне, дипломат Сергей Рябков отметил, что вопроса встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы американского Госдепартамента Энтони Блинкена на саммите G20 «не существует».