Замглавы МИД России Рябков: вопроса встречи Лаврова и Блинкена на саммите G20 на данный момент «не существует»

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11 ноября 2022, 14:49

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Вопроса встречи руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на саммите «Большой двадцатки», который состоится на Бали, на данный момент «не существует». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

«Вопроса встречи Лаврова и Блинкена на саммите G20 на данный момент "не существует», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение президента Владимира Путина не ехать на саммит G20 связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения на территории России.