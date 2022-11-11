Песков: решение Путина не ехать на саммит G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России

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11 ноября 2022, 12:35

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Решение президента Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии, связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения на территории Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение не ехать на саммит G20 было именно решением Путина, это связано с его графиком и необходимостью нахождения в России», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что Путин не будет выступать на саммите в онлайн-режиме.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что делегацию Москвы на встрече в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.