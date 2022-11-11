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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал отношения Москвы и Пекина «прочными как скала»

, 12:10 Источник: РИА "Новости"

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал отношения Москвы и Пекина «прочными как скала»
Чжао Лицзянь, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь в рамках брифинга в пятницу, 11 ноября, заявил, что отношения России и Китая являются взаимовыгодными и "прочными как скала".

Чжао Лицзянь отметил, что китайско-российские отношения в настоящий момент "прочны как скала". По словам дипломата, две страны являются крупнейшими соседями друг друга и всеобъемлющими стратегическими партнерами.

Официальный представитель МИД КНР уточнил, что Москва и Пекин всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации, ненаправленности против третьих сторон, а также стремились к развитию двусторонних отношений и совместной работе в разных сферах на основе взаимного уважения, взаимовыгоды и равенства.

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