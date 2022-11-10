Минобороны США сообщает о возможном военном альянсе России и Китая

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10 ноября 2022, 17:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Пентагон говорит, что Россия и Китай, похоже, «стремятся к союзу» на фоне того, что западные страны стремятся изолировать Москву. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил журналистам, что США «следует ожидать углубления российско-китайских отношений». Девять месяцев назад китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин подписали соглашение о так называемом «безграничном» стратегическом партнерстве всего за несколько дней до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Об этом пишет издание Defense News.

Кал отметил, что во взаимоотношениях России и Китая дело движется к союзу, а не к поверхностному партнерству. Он подчеркнул, что на это указывают проведённые в начале сентября совместные учения, в которых было задействовано более 50 000 военнослужащих.

Помощник главы Пентагона так же выразил уверенность, что Китай рассматривает Россию как противовес США, в то время как Москве, находящейся под западными санкциями и экспортным контролем, «все больше некуда идти» и она таким образом попадает в зависимость от Китая «в экономическом, технологическом и потенциально – в военном отношении».

Кал также считает, что Китай по-прежнему серьёзно опасается санкций США. В действительности, Пекин ведёт себя исключительно осторожно даже на визит в Тайбэй американских политиков, в том числе и Нэнси Пелоси, он отреагировал крайне сдержано, лишь слегка побряцав оружием. Но, на откровенную конфронтацию не отважился. А затем даже дал отступного. В результате Си предложил с высокой трибуны - США дружбу и партнёрство, как бы забыв о том оскорблении, что ему, как руководителю страны и КПК, и всему китайскому народу были нанесены накануне серьёзные оскорбления, вышеупомянутыми визитами на Тайвань. И сейчас Кал небезосновательно говорит о том, что «Китай нервничает по поводу отношений с Россией, в первую очередь из-за их публичности».

Кал подчеркнул, что Стратегия национальной обороны и национальной безопасности США, которые рассматривают Китай как почти равного конкурента, а Россию как острую неприятность и признают, что их сближение становится новой чертой геополитического ландшафта. Пентагон пересмотрел свою оценку боеспособности российских Вооружённых сил в сторону значительного понижения и больше не рассматривает их, как опасного по возможностям противника. Вашингтон беспокоят только российские баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в остальные технические новинки и передовое вооружение ВС РФ он не верит, - заявил Кал.

Помощник главы Пентагона также сказал, что США пока должны быть готовы нанести удар своей ядерной триадой, но при этом не обязаны втягиваться в гонку вооружений. В частности, Кал заявил: «Мы не должны думать о том, что если у России 2000 единиц ядерного оружия, а у Китая — 1000 единиц ядерного оружия, то Соединенным Штатам нужно иметь 3001 единицу». Здесь он слегка слукавил, дело в том, что ядерное вооружение США безбожно устарело и сейчас они вынуждены нагонять упущенное. Напротив уровень современных ядерных вооружений у России чрезвычайно высок. К тому же в Вашингтоне осознают, когда дело дойдёт до применения ядерного оружия, США окажутся в проигрышной позиции по сравнению с Россией.