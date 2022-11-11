Посол Москвы Антонов: отношения России и США переживают глубокий кризис, пока просвета не просматривается

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в настоящий момент переживают глубокий кризис, пока просвета не просматривается. Это, как пишет Telegram-канал ТАСС, констатировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Отношения РФ и США переживают глубокий кризис, пока просвета не просматривается», — процитирован Антонов в TG-канале.
Также дипломатический представитель отметил, что Москва призывает американскую сторону дать четкие указания своим подопечным в Киеве о гибельности противостояния с Россией.
Как сообщалось ранее сегодня, Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон при желании мог бы прекратить украинский конфликт «одним щелчком пальцев».