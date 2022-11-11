Российский посол Антонов: США при желании могли бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев»

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11 ноября 2022, 11:21

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Американская сторона при желании могла бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев». С соответствующим заявлением в беседе со СМИ, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты при желании могли бы прекратить конфликт на Украине "одним щелчком пальцев", а Киев не посмел бы ослушаться данных указаний Вашингтона», — приведена позиция, высказанная дипломатом, в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, отечественный политический эксперт Сергей Марков указал, что минувшей ночью территорию города Херсона могли покинуть последние российские военнослужащие.