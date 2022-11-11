Власти Киева приняли решение исключить русский язык из учебных программ детских садов и школ

В пятницу стало известно, что депутаты Киевского горсовета решили полностью исключить русский язык из учебных программ заведений дошкольного и общего среднего образования украинской столицы.
Согласно последней информации, соответствующее решение было принято в четверг, 10 ноября, в рамках пленарного заседания ІІ сессии Киевского городского совета.
Проект предусматривает реализацию организационно-правовых действий, которые направлены на переход групп и классов с русского на государственный – украинский язык.