Отказаться от русского языка на Украине некоторым равносильно отказу от собственного сознания

Узнал из СМИ, что жена советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича — Анастасия — отказалась называть русский «языком оккупантов».
«Мне комфортнее говорить на русском», — сказала она в начале интервью.
Анастасия добавила, что не поддерживает распространяемое на Украине утверждение, что «русский язык — это язык оккупантов».
«Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства», — подчеркнула она, отметив, что не осуждает людей с другим мнением.
Вот мои размышления на этот счёт:
Проводил НЛП-видеоанализ формирования речи многих украинских политиков и экспертов, дающих интервью в интернете. Он показал, что в большинстве случаев их речь формируется с невербальными элементами и коннотациями, позволяющими говорить, что многие анализанды мыслят преимущественно на русском языке.
Более того, уровень успешного и продуктивного применения украинской речи в ответственных делах, в частности, в законотворчестве, на Украине не настолько удовлетворительный. Коннотации и пафос применения украинской речи наполнен в большей части обозначением личности, что она достойна жить на Украине и не рискует получить косвенное социальное приглашение-давление выехать из неё. Как это, например, произошло с моим киевским приятелем, русским по национальности, преподавателем НВП в украинской школе.
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