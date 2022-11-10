Отказаться от русского языка на Украине некоторым равносильно отказу от собственного сознания

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2022, 14:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: freepik

Узнал из СМИ, что жена советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича — Анастасия — отказалась называть русский «языком оккупантов».

«Мне комфортнее говорить на русском», — сказала она в начале интервью.

Анастасия добавила, что не поддерживает распространяемое на Украине утверждение, что «русский язык — это язык оккупантов».

«Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства», — подчеркнула она, отметив, что не осуждает людей с другим мнением.



Вот мои размышления на этот счёт:



Проводил НЛП-видеоанализ формирования речи многих украинских политиков и экспертов, дающих интервью в интернете. Он показал, что в большинстве случаев их речь формируется с​ невербальными элементами и коннотациями, позволяющими говорить, что многие анализанды​ мыслят преимущественно на русском языке.



Более того, уровень успешного и продуктивного применения украинской речи​ в ответственных делах, в частности, в законотворчестве, на Украине не настолько удовлетворительный. Коннотации и пафос применения украинской речи наполнен в большей части обозначением личности, что она достойна жить на Украине и не рискует получить косвенное социальное приглашение-давление​ выехать из неё. Как это, например, произошло с моим киевским приятелем, русским по национальности, преподавателем НВП в украинской школе.

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