Политолог Рубаев: «Выход из Херсона открыл возможности для переговоров»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2022, 16:49 Антон Николаев

Аслан Рубаев предположил, что Россия будет настаивать на участии в переговорах между Москвой и Киевом Турции. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«На данном этапе у нас все готово для переговоров. Ситуация очень тяжелая, и переговорным процессом, инициатором которого является Россия, сегодня входит в логическую цепочку. Мы долгое время ждали, когда стабилизируется фронт, и сегодня он стабилизирован. Выход из Херсона открывает возможности для переговорного процесса. Главная задача - о чем будем говорить и на каких условиях договариваться. Российская сторона, полагаю, будет настаивать на том, что посредником между Киевом и Москвой была Турция. Главное то, что киевский режим готов идти на переговоры».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подляк заявил, что Киев будет считать своим партнерам того, кто согласится вести переговоры на предварительный условиях, установленных Украиной.