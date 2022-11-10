Премьер-министр Италии Мелони подтвердила обязательства страны перед НАТО и выразила поддержку Украине

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10 ноября 2022, 16:23 Источник: РИА "Новости"

Джорджа Мелони, Riccardo Antimiani/ globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони днем в четверг, 10 ноября, подтвердила обязательства своей страны по отношению к Североатлантическому альянсу, а также выразила поддержку Украине.

Джорджа Мелони в рамках беседы с журналистами в правительственном Дворце Киджи после своей первой встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердила обязательства Рима по отношениию к альянсу и общим вызовам, с которыми сталкивается организация.

Итальянский премьер добавила, что ее страна решительно поддерживает "территориальную целостность, суверенитет, а также свободу" Украины.