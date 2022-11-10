Министр обороны Украины Резников выразил мнение, что помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти

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10 ноября 2022, 15:35

министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо будет расти, поскольку помощь украинской стороне в интересах США.

По утверждению Алексея Резникова, большинство граждан Соединенных Штатов поддерживают Украину и осознают, что в конфликте важно быть на стороне Киева, поскольку ведется "борьба против угрозы всему миру".

Глава украинского Минобороны также отметил, что несколько раз встречался с членами американского конгресса и полагает, что помощь Киеву будет по-прежнему иметь поддержку как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.