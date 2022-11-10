Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Великобритания заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации Москвы на Украине

, 12:43

Великобритания заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации Москвы на Украине
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Великобритания заморозила российские активы на сумму, составляющую 21 млрд долларов, после начала спецоперации Москвы на Украине. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала проведения РФ специальной военной операции на Украине, сообщает управление по осуществлению санкций», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал «положительным» принятое российской стороной решение вывести свои войска с территории города Херсона. Также Эрдоган указал, что Анкара продолжает работу по посредничеству между Москвой и Киевом.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Общество