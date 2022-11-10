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Турецкий лидер Эрдоган назвал «положительным» решение России вывести свои войска из Херсона

, 12:12

Турецкий лидер Эрдоган назвал «положительным» решение России вывести свои войска из Херсона
Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency Office / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «положительным» решение Российской Федерации вывести свои войска с территории города Херсона. Об этом проинформировал интернет-ресурс Haber-7.

«Решение России в отношении Херсона является положительным», — высказал свою точку зрения Эрдоган.

Также турецкий лидер отметил, что работа Анкары по посредничеству между Москвой и Киевом «продолжается непрерывно». По словам Эрдогана, когда данная деятельность подойдет к концу, говорить «неразумно».

Как сообщалось ранее в четверг, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что киевская сторона будет считать партнером того, кто согласится вести переговоры на ее предварительных условиях.

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