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Госдума приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана для добровольцев

, 12:27 Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана для добровольцев
заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

ГД на пленарном заседании 10 ноября приняла в третьем чтении закон, в котором предлагается установить для добровольцев, содействующих выполнению боевых задач в рамках СВО, статус ветерана боевых действий.

В пояснительной записке к вышеуказанному документу также говорится, что вышеуказанным документом устанавливается статус инвалида боевых действий для лиц, которые вступили в добровольческие формирования и стали инвалидами в результате полученных в ходе специальной военной операции на Украине ранений.

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