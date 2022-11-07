В Госдуме 8 ноября планируют рассмотреть законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

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7 ноября 2022, 20:49

Александр Жуков, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Депутаты Госдумы во вторник, 8 ноября, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев. Первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков анонсировал эту тему по итогам заседания Совета Госдумы 7 ноября.

По словам Жукова, законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий в отношении тех, кто поступил в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования в ходе специальной военной операции.

"Установить статус инвалида боевых действий в отношении этих лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при выполнении задач СВО", - добавил Жуков.

Парламентарий отметил, что законопроектом за указанными инвалидами боевых действий закрепляются меры социальной поддержки, предусмотренные законом "О ветеранах".