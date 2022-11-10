WSJ: США отказались поставить Киеву дроны MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта на Украине

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10 ноября 2022, 08:59

Беспилотник, Staff Sgt. Jason Grabiec / globallookpress.com

Соединенные Штаты отказались поставить киевской стороне дроны MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что данный шаг может спровоцировать эскалацию конфликта на Украине. На это, как передает ТАСС, указало издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация США отказалась передавать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, американский лидер Джо Байден отметил, что Вашингтон отказался создавать бесполетную зону над Украиной и поставлять бывшей советской республике системы HIMARS с боеприпасами большой дальности.