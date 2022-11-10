Байден: США отказались создавать бесполетную зону над Украиной и поставлять ей системы HIMARS со снарядами большой дальности

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10 ноября 2022, 08:47

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты отказались создавать бесполетную зону над Украиной и поставлять киевской стороне реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами большой дальности. На это, как информирует ТАСС, указал американский президент Джо Байден.

«США выполняют далеко не все просьбы Украины, отказались создавать бесполетную зону и поставлять РСЗО HIMARS со снарядами большой дальности», — приведено высказывание Байдена в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава Белого дома отметил, что пока не ясно, готов ли Киев к компромиссам с Москвой.