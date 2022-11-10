Президент США Байден: пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией

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10 ноября 2022, 08:35

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

На данный момент еще не ясно, готова ли киевская сторона к компромиссам с Российской Федерацией. На это, как передает РИА Новости, указал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Байден: пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также американский лидер отметил, что собирается обсудить с коллегами вероятные шаги в отношении ситуации вокруг Украины на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на следующей неделе в Индонезии.

Как сообщалось ранее сегодня, Джо Байден заявил, что независимо от итогов промежуточных выборов в Конгресс намерен выдвигаться на пост главы Белого дома в 2024 году.