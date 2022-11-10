Байден заявил, что независимо от итогов промежуточных выборов в Конгресс намерен выдвигаться на пост президента США в 2024-м

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10 ноября 2022, 08:22

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras/Pool / globallookpress.com

Действующий американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что он независимо от итогов состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс намерен выдвигаться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом информирует РИА Новости.

«Байден заявил, что независимо от исходов промежуточных выборов намерен выдвигаться на президентский пост в 2024 году», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

При этом глава Белого дома отметил, что пока не принял окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Ранее на текущей неделе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предсказал, что без кардинальных изменений в политике Вашингтона кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения выборов 2024 года.