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Аргументы Недели Политика 13+

Путин определил целью госполитики формирование образа России как хранителя традиционных ценностей

, 20:42

Путин определил целью госполитики формирование образа России как хранителя традиционных ценностей
Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Целью госполитики является создание на мировой арене образа РФ как хранителя традиционных ценностей. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно документу, целью государственной политики является создание образа России как «хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей».

Ранее Владимир Путин присвоил звания генералов 13 сотрудникам МВД РФ.

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