Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным сотрудникам МВД России

, 16:58 Источник: publication.pravo.gov.ru

Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным сотрудникам МВД России
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 7 ноября, присвоил  генеральские звания 13 высокопоставленным сотрудникам Министерства внутренних дел. Президентский указ сегодня опубликован на портале правовой информации.

Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замминистра Андрею Храпову.

Глава российского государства также присвоил специальные звания генерал-лейтенанта полиции начальнику управления МВД по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и руководителю транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу Евгению Стасишину.

Звания генерал-майора полиции согласно указу получили: начальник полиции УМВД по Костромской области Александр Арапов;

начальник транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов;
глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын;

начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы Максим Ваничкин;
глава МВД Камчатского края Иван Кокухин;
замначальника управления — начальник полиции саратовского ГУ МВД Иван Костенко;
глава МВД по Карачаево-Черкесской республике Олег Мальцев;
глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов.

Также президент России присвоил звание генерал-майора внутренней службы замначальника управления МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву и звание генерал-майора юстиции замначальника следственного департамента МВД Данилу Филиппову.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей