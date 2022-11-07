Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным сотрудникам МВД России

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 7 ноября, присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным сотрудникам Министерства внутренних дел. Президентский указ сегодня опубликован на портале правовой информации.
Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замминистра Андрею Храпову.
Глава российского государства также присвоил специальные звания генерал-лейтенанта полиции начальнику управления МВД по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и руководителю транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу Евгению Стасишину.
Звания генерал-майора полиции согласно указу получили: начальник полиции УМВД по Костромской области Александр Арапов;
начальник транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов;
глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын;
начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы Максим Ваничкин;
глава МВД Камчатского края Иван Кокухин;
замначальника управления — начальник полиции саратовского ГУ МВД Иван Костенко;
глава МВД по Карачаево-Черкесской республике Олег Мальцев;
глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов.
Также президент России присвоил звание генерал-майора внутренней службы замначальника управления МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву и звание генерал-майора юстиции замначальника следственного департамента МВД Данилу Филиппову.