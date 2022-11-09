Политолог Дробницкий: «Республиканцы не смогли мобилизовать свой электорат»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2022, 20:23 Антон Николаев

Дмитрий Дробницкий считает, за республиканцев голосовали не так активно из-за низкой явки. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Произошла недооценка мобилизации электората. В должной степени мобилизовать свой электорат республиканцы не смогли. Было видно, что в ключевых штатах победа была очень близка, и считалось, что республиканские избиратели - особенно, когда в Белом доме президент демократ - голосуют активнее. Не хватило людей, которые пришли бы на выборы. Также был применен административный ресурс демократами. Это был не 2020 год с подтасовками, сейчас это меньше заметно, но было очевидно, что в тех штатах, которые были нужны (Пенсильвания и Аризона), вовремя не оказалось нужного количества бюллетеней. Дональд Трамп призывал стоять людей до конца, но был рабочий день. Можно сделать вывод о том, что демократы засушили явку и получили то, чего захотели».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев будет означать два ужасных года для его правления.