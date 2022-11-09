Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке

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9 ноября 2022, 10:25 Источник: Telegram

автобус, https://unsplash.com/photos/6fF-Ojxov6o

Украинские войска обстреляли на территории Донецкой Народной Республики рейсовый автобус. Согласно последней информации, в результате случившегося получил ранения водитель транспортного средства.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что рейсовый автобус был обстрелян в Киевском районе столицы ДНР. Отмечается, что происшествие случилось на улице Артема возле магазина "Обжора".

В результате атаки были повреждены дома частного сектора и рейсовый автобус. Информация о состоянии получившего ранения водителя уточняется.