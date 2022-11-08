За сутки украинские войска 36 раз обстреляли территорию ДНР

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8 ноября 2022, 09:21 Источник: Telegram

РСЗО "Град", MOD Russia/ Globallookpress.com

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию республики.

Согласно последней информации, украинская сторона в общей сложности выпустила по ДНР 151 боеприпас.

Уточняется, что ВСУ на донецком направлении применяли РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении были использованы РСЗО "Град" и артиллерия 152 миллиметра, а на Горловском – артиллерия 155 и 152 миллиметра.