Военкор Григорюк об обстреле Донецка из HIMARS: Люди занимаются привычными делами на фоне канонады

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 ноября 2022, 13:33 Анна Шершнева

Фото: Денис Григорюк

Ночной обстрел центра Донецка украинскими террористами, который случился в ночь на понедельник, 7 ноября, «Аргументам недели» прокомментировал военный корреспондент, известный в столице ДНР журналист Денис Григорюк.

− Денис, приветствуем Вас снова на страницах «Аргументов недели»! Что за мощный обстрел был сегодня ночью в Донецке?

− Глубокой ночью, в начале 4 часов утра ВСУ ударили по центру Донецка из HIMARS. Ракеты попали в здание Управления Донецкой железной дороги. В результате чего случилось возгорание. После пламя перекинулось на соседнее здание Администрации Главы ДНР. Всю ночь пожарные Республики и МЧС России занимались локализацией пожара, но удалось это сделать только к 9 часам утра.

− Есть сведения о пострадавших при обстреле?

− В МЧС ДНР сообщили, что погибших и раненных в результате удара нет. Все потому, что обстрел велся ночью, и в зданиях не было сотрудников. Но рядом располагаются жилые дома, и, к счастью, никто из местных не пострадал, что удивительно, учитывая какой силы был обстрел. Всего прогремело 6 взрывов.

− С какого направления вёлся обстрел?

− Как сообщили в СЦКК, ВСУ вели огонь по центру Донецка со своих позиций в населённом пункте Нетайлово.

− Интенсивность обстрелов не спадает?

− Нет. Военная обстановка в ДНР не претерпела никаких изменений с нашей последней беседы. Все также ежедневно под огнём ВСУ находятся прифронтовые районы Донецка, а также под обстрелом украинской артиллерии находятся Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также идут активные бои в районе населённого пункта Угледар.

− Как отреагировали на агрессивный выпад дончане?

− А как можно отреагировать? Люди продолжают жить. Больше ничего не остается. Ездить ежедневно на работу, ходить за покупками, заниматься воспитанием детей и прочие бытовые вещи. Параллельно с боевыми действиями люди продолжают заниматься привычными всем делами, только на фоне гремит канонада, а также периодически слышны звуки «прилетов», свист снарядов и прочие характерные для зоны боевых действий звуки.