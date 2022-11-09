Антонов заявил, что России и США потребуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями

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9 ноября 2022, 10:04 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/Y0yB-dYVQo8

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москве и Вашингтону необходимо много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями – их уже не удастся согласовать за год.

Анатолий Антонов заявил, что российская сторона не будет упрашивать Соединенные Штаты вернуться за стол переговоров. Посол добавил, что Россия обеспечит свою национальную безопасность в любых обстоятельствах.

Антонов обратил внимание на то, что Вашингтон заморозил диалог о стратегической стабильности, в рамках которого велись переговоры о перспективных рамках контроля над ядерными вооружениями, чтобы заменить договор СНВ-3. США в настоящий момент не предпринимают практических шагов для его возобновления.

Дипломат, однако, не исключил, что американская администрация рано или поздно "очнется" и захочет договориться.