РИА Новости: кандидат в Конгресс Холлман не исключает вероятности утраты США мирового лидерства по поставкам оружия

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7 ноября 2022, 10:15 Источник: РИА Новости

Американский танк, US Army/via Globallookpress.com

Уэсли Холлман призвал США задуматься о вероятности потери мирового лидерства в сфере поставок вооружения. Об этом кандидат в Конгресс от Республиканской партии заявил РИА Новости.

Политик считает, что страны Европы могут начать закупать оружие у Южной Кореи. По словам Холлмана, из-за «чрезмерно усложненной» программы зарубежных продаж в сочетании с задержками, клиентский спрос «не удовлетворяется с необходимой скоростью».

Следовательно, как считает республиканец, Европа ищет «другие источники вооружений». Холлман заключил, что США стоит беспокоиться о том, заменит ли Южная Корея Штаты в этом вопросе.

Ранее сообщалось о том, что НАТО намерены рассмотреть пути взаимодействия с оборонными предприятиями.